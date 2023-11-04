В Лондоне на вокзале состоялась пропалестинская акция, несмотря на запрет: есть задержанные

В Лондоне на железнодорожном вокзале Кингс-Кросс состоялась пропалестинская акция, проведение которой ранее было запрещено.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Министр транспорта Великобритании Марк Харпер заявил, что отдал приказ разрешить полиции остановить демонстрацию.

Кроме того, было объявлено, что протестующим также будет запрещено собираться возле посольства Израиля в Лондоне на выходных.

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Накануне вечером на вокзале собрались десятки людей, которые выкрикивали пропалестинские лозунги, а также держали плакаты с обвинением в адрес Израиля.

Правоохранители призвали протестующих разойтись. Впоследствии пятерых из них задержали за неповиновение полиции.

Ранее вице-канцлер Германии Роберт Габек призвал мусульманские объединения страны отмежеваться от антиизраильских акций и выступить против антисемитизма.

А во Франции с момента нападения боевиков ХАМАС на Израиль зарегистрировали почти 900 антисемитских инцидентов и задержали более 400 человек.