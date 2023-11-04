Шторм "Сиаран" вызвал лесной пожар в Испании: 850 человек эвакуировали

Пожар, вызванный штормовым ветром на востоке Испании, сжег около двух тысяч гектаров лесов и заставил эвакуировать 850 человек из четырех городов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP со ссылкой на местные власти.

Около 200 пожарных и солдат армейского подразделения по чрезвычайным ситуациям были привлечены к тушению пожара, который длится уже сутки вблизи восточного города Монтичельво.

Региональное правительство Валенсии заявило, что надеется на привлечение к операции пяти пожарных самолетов и вертолетов. Глава региона Карлос Масон призвал людей избегать поездок в этом районе или деятельности в лесах, что может привести к пожарам.

AP

Как сообщает информационное агентство Efe, ночью в пятницу ветер в зоне достигал около 120 км/ч. Масон утверждает, что главным образом из-за ветра огонь распространяется в горной и лесистой местности.

Пожар возник в то время, когда Испания, как и большая часть Европы, продолжает сталкиваться с сильными дождями и штормовыми ветрами, вызванными штормом "Сиаран". Однако дождь и низкие температуры не помогли предотвратить пожар.

Ранее сообщалось, что по состоянию на пятницу мощный шторм "Сиаран", который с прошлой недели распространяется с севера Европы, унес жизни по меньшей мере 14 человек и привел к значительным разрушениям и подтоплениям.

Хотя в пятницу шторм отступил на севере Франции и Атлантическом побережье, но в некоторых регионах продолжались сильные дожди. Более полумиллиона французских домохозяйств остались без электричества, в основном в западном регионе Бретани.

Напомним, в Бельгии в результате шторма "Сиаран" погиб пятилетний мальчик из Украины.