Через потужний шторм в Європі загинув 5-річний український хлопчик

Внаслідок шторму "Сіаран" у Західній Європі загинули щонайменше 12 осіб, серед яких – п'ятирічний хлопчик з України.

Як пише "Європейська правда", про це BBC Україна підтвердили у пресслужбі українського Міністерства закордонних справ.

"Можемо підтвердити загибель українського хлопчика в (бельгійському) Генті внаслідок нещасного випадку. Співчуваємо батькам. Наше посольство в Бельгії на зв‘язку із поліцією та соціальними службами, а також рідними", – заявили у відомстві.

За даними бельгійських ЗМІ, на п'ятирічного хлопчика та ще одну трирічну дитину впали гілки дерев, коли вони перебували на майданчику. Згодом хлопчик помер у лікарні, водночас інша дитина зазнала легких травм.

Ще одною жертвою в Генті стала 64-річна громадянка Німеччини, на яку у парку впало зламане дерево. Разом із нею була дочка, яка отримала перелам ноги.

Раніше повідомлялося, що внаслідок шторму "Сіаран" на північному заході Франції постраждали загалом пів сотні людей, сотні тисяч досі без світла, а залізниця поки не відновила роботу.

Перед цим стало відомо, що загиблі є також у Нідерландах.

Тим часом в Італії після сильних злив на півночі країни п’ятеро людей загинули і ще кілька зникли безвісти.