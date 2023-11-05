МЗС Туреччини підтвердило візит Блінкена

Державний секретар США Ентоні Блінкен 5-6 листопада буде в Туреччині з візитом, під час якого зокрема обговорить ситуацію в секторі Гази на тлі ескалації на Близькому Сході.

Про це напередодні повідомило Міністерство закордонних справ Туреччини, пише "Європейська правда".

У короткому повідомленні турецьке МЗС зазначило, що в понеділок, 6 листопада, Блінкен проведе переговори, під час яких "передбачається обмін думками щодо ситуації в Газі, регіональних питань та двосторонніх відносин".

Раніше цього тижня про візит Блінкена до Туреччини повідомляли джерела ЗМІ.

Як відомо, Туреччина, що є членом Північноатлантичного Альянсу разом зі США, різко засуджує Ізраїль через бомбардування й блокаду сектору Гази у відповідь на напад угруповання ХАМАС 7 жовтня, яке призвело до тисяч загиблих з обох сторін.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган напередодні заявив про те, що розірвав контакти з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу після війни в Газі.

Сам Блінкен напередодні був у Йорданії для зустрічі з міністрами закордонних справ Йорданії та Єгипту, після якої не погодився із закликами переконати Ізраїль припинити вогонь у секторі Гази.