МИД Турции подтвердило визит Блинкена

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 5-6 ноября будет в Турции с визитом, во время которого в частности обсудит ситуацию в секторе Газа на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Об этом накануне сообщило Министерство иностранных дел Турции, пишет "Европейская правда".

В коротком сообщении турецкое МИД отметило, что в понедельник, 6 ноября, Блинкен проведет переговоры, во время которых "предполагается обмен мнениями по ситуации в Газе, региональных вопросов и двусторонних отношений".

Ранее на этой неделе о визите Блинкена в Турцию сообщали источники СМИ.

Как известно, Турция, являющаяся членом Североатлантического альянса вместе с США, резко осуждает Израиль из-за бомбардировки и блокады сектора Газа в ответ на нападение группировки ХАМАС 7 октября, которое привело к тысячам погибших с обеих сторон.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган накануне заявил о том, что разорвал контакты с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после войны в Газе.

Сам Блинкен накануне был в Иордании для встречи с министрами иностранных дел Иордании и Египта, после которой не согласился с призывами убедить Израиль прекратить огонь в секторе Газа.