Орбан: Угорщина не дозволить мітинги на підтримку терористичних організацій 

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на тлі ізраїльсько-палестинського конфлікту заявив, що Угорщина не дозволить жодних мітингів на підтримку терористичних організацій.

Про це Орбан сказав в ефірі громадського радіо в п'ятницю, його цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

"Шокує, що по всій Європі проходять мітинги на підтримку терористів", – сказав глав угорського уряду, маючи на увазі європейську реакцію на напад ХАМАС на Ізраїль.

Орбан, союзник ізраїльського лідера Біньяміна Нетаньягу, заявив, що Ізраїль має право захищати себе, але додав, що важливо, аби конфлікт не поширився на інші країни, дестабілізуючи весь регіон.

Колишній лідер ХАМАС Халед Мешааль закликав у п'ятницю до протестів по всьому мусульманському світу на підтримку палестинців і щоб народи сусідніх країн приєдналися до боротьби проти Ізраїлю.

На 14:00 за Гринвічем біля будівлі Міністерства закордонних справ Угорщини в Будапешті було оголошено мітинг на підтримку Палестини.

"Були спроби навіть в Угорщині… Але ми не дозволимо проведення мітингів на підтримку терористичних організацій, оскільки це потягне за собою терористичну загрозу для угорських громадян. Ми не можемо дозволити, щоб жоден угорський громадянин, незалежно від його віри чи походження, відчував себе в небезпеці", – сказав Орбан.

Незабаром після інтерв'ю Орбана Головне управління поліції Будапешта оголосило в заяві, що 13 жовтня в столиці Угорщини не буде дозволено жодних зібрань.

Нагадаємо, адміністративний суд Берліна заборонив проведення в столиці Німеччини демонстрацій на підтримку атаки терористів ХАМАС на Ізраїль.

Напередодні у Парижі попри заборону зібралась пропалестинська демонстрація, її розігнали.