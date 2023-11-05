Ведущая оппозиционная партия Турции сменила лидера после поражения на выборах

Республиканская народная партия Турции на съезде избрала нового лидера – им стал Озгюр Озель, который заменил Кемаля Кырычдароглу, который неудачно боролся за президентский пост с Реджепом Тайипом Эрдоганом в мае.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на АР.

По результатам второго тура голосования делегатов Республиканской народной партии, который состоялся в Анкаре утром в воскресенье, Озель получил 812 из 1366 голосов и стал восьмым лидером политсилы.

49-летний Озгюр Озель – бывший фармацевт, который избрался в парламент Турции в 2011 году. Он возглавит оппозиционную партию на местных выборах в марте.

Озгюр Озель ФОТО: СОЦСЕТЬ

Предыдущий лидер Республиканской народной партии, 74-летний Кемаль Кылычдароглу, возглавлял ее с 2010 года. С тех пор политсила не смогла выиграть никаких национальных выборов, хотя одержала значительные победы на местных выборах в 2019 году, получив власть в нескольких крупных городах, в частности в Анкаре и Стамбуле.

На президентских и парламентских выборах в мае партия не смогла воспользоваться экономическими обстоятельствами в Турции и последствиями февральских землетрясений, чтобы одержать победу над Эрдоганом и его Партией справедливости и развития.

После этого Кылычдароглу не раз критиковали за отказ взять на себя ответственность за провал на выборах и уйти в отставку.

В то же время в прошлом месяце четвертый внеочередной Большой съезд Партии справедливости и развития Турции почти единодушно переизбрал действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана своим председателем.