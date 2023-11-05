Суд дал согласие на арест мужчины, который с мачете напал на прохожих в Варшаве

Суд дал согласие на досудебное пребывание под стражей мужчины, который в пятницу с мачете напал на случайных прохожих в Варшаве.

Об этом сообщает PAP, пишет "Европейская правда".

Суд района Варшава-Жолибож удовлетворил ходатайство прокуратуры и дал согласие на арест мужчины на три месяца.

По словам прокурора, судьи признали, что имеющиеся доказательства свидетельствуют о том, что мужчина с высокой вероятностью совершил то, что ему инкриминируют, и что в случае пребывания его на свободе он может представлять угрозу для других людей.

Напомним, нападения произошли утром 3 ноября в варшавском районе Беляны. К вечеру полиция объявила о задержании злоумышленника.

Тем временем в аэропорту Гамбурга с вечера субботы продолжаются переговоры с мужчиной, который взял в заложницы собственную дочь – вероятно из-за того, что мать не дала согласия на ее выезд из страны.