В итальянской Тоскане из-за непогоды эвакуировали более тысячи человек, еще тысячи без света

В итальянском регионе Тоскана эвакуировали более тысячи человек из-за подтоплений, вызванных сильными ливнями.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

Непогода накрыла регион в выходные. Местные власти сообщают об эвакуации 1200 человек.

Среди эвакуированных – новорожденная девочка. Дом семьи остался без водо- и электроснабжения.

Un’immagine che arriva dalla Toscana e che vale più di mille parole. A lui, a tutti coloro che in queste ore sono impegnati nelle operazioni di soccorso, la nostra gratitudine e il nostro plauso 👏 pic.twitter.com/6TwaeRHCcx — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 4, 2023



Всего без света – более 16 000 домохозяйств.

Больше всего пострадали районы Прато и Пистойя, где местные ручьи вышли из берегов. Там, где вода начала спадать, спасатели и волонтеры начали расчищать улицы от грязи.

Adriano Conte/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Всего на этой неделе из-за непогоды на севере Италии погибли семь человек.

По оценкам правительства, экстремальные погодные условия нанесли Италии ущерб минимум на 3 миллиарда евро.

В результате непогоды есть погибшие также во Франции, Бельгии и Нидерландах, среди них – мальчик из Украины.