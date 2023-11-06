Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Турцию после необъявленного визита в Ирак в воскресенье – это его последняя остановка в регионе перед тем, как отправиться в Азию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN.

Ожидается, что в понедельник утром Блинкен встретится с турецкими официальными лицами, чтобы обсудить войну между Израилем и палестинской боевой группировкой ХАМАС.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко критикует операцию Израиля в секторе Газа, называя эти действия "преступлениями против человечности".

Блинкен посетил Ирак несмотря на угрозы со стороны шиитской группировки "Катаиб Хезбалла", подчиняющейся иранскому Корпусу стражей исламской революции. Оно сообщило, что визит госсекретаря в Багдад приведет к значительной эскалации.

Во время своего визита в Ирак топ-дипломат США встретился с премьер-министром страны Мухаммедом Шиа ас-Судани в Багдаде, где провел более чем часовую встречу.

Накануне Блинкен встретился с президентом Палестинской администрации Махмудом Аббасом на фоне напряжения между израильскими поселенцами и палестинцами на Западном берегу реки Иордан.

Перед этим госсекретарь США не согласился с призывами Иордании и Египта убедить Израиль прекратить огонь в секторе Газа.

Во время визита в Израиль Блинкен заявил, что США признают полное право Израиля защищаться, но имеет значение, как это осуществляют, и гражданское население в Газе должно быть защищено.

По информации СМИ, США ожидают, что в ближайшие дни Израиль изменит тактику боев против ХАМАС, уменьшив масштабы атак с воздуха и сосредоточившись на тактических наземных операциях.