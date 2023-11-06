Пропалестинські протестувальники у Туреччині намагались штурмувати авіабазу США

Турецька поліція застосувала сльозогінний газ та водомети, щоб зупинити пропалестинських демонстрантів, які намагалися штурмувати авіабазу Інджирлік, де дислокуються американські війська.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW.

Сотні протестувальників повалили барикади та вступили в сутичку з поліцією в спецзасобах, розмахуючи турецькими і палестинськими прапорами і скандуючи гасла.

AP

Вони висловились проти операції Ізраїлю у секторі Гази, а також підтримки Ізраїлю з боку США. Протестувальники також вимагали закриття авіабази.

Мітинг був організований Фондом гуманітарної допомоги (IHH), ісламським турецьким агентством допомоги, яке в 2010 році очолило флотилію до Гази, намагаючись прорвати облогу сектору, після чого ізраїльські військові висадилися на судно-флагман, дев'ятеро пасажирів якого були вбиті.

Спроби штурму авіабази відбулися перед тим, як до Туреччини з візитом прибув держсекретар США Ентоні Блінкен.

Як відомо, Туреччина, що є членом Північноатлантичного Альянсу разом зі США, різко засуджує Ізраїль через бомбардування й блокаду сектору Гази у відповідь на напад угруповання ХАМАС 7 жовтня, яке призвело до тисяч загиблих з обох сторін.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган напередодні заявив про те, що розірвав контакти з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу після війни в Газі.

Сам Блінкен напередодні був у Йорданії для зустрічі з міністрами закордонних справ Йорданії та Єгипту, після якої не погодився із закликами переконати Ізраїль припинити вогонь у секторі Гази.