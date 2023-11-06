Пропалестинские протестующие в Турции пытались штурмовать авиабазу США

Турецкая полиция применила слезоточивый газ и водометы, чтобы остановить пропалестинских демонстрантов, которые пытались штурмовать авиабазу Инджирлик, где дислоцируются американские войска.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DW.

Сотни протестующих повалили баррикады и вступили в столкновение с полицией в спецсредствах, размахивая турецкими и палестинскими флагами и скандируя лозунги.

AP

Они высказались против операции Израиля в секторе Газа, а также поддержки Израиля со стороны США. Протестующие также требовали закрытия авиабазы.

Митинг был организован Фондом гуманитарной помощи (IHH), исламским турецким агентством помощи, которое в 2010 году возглавило флотилию в Газу, пытаясь прорвать осаду сектора, после чего израильские военные высадились на судно-флагман, девять пассажиров которого были убиты.

Попытки штурма авиабазы произошли перед тем, как в Турцию с визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как известно, Турция, являющаяся членом Североатлантического альянса вместе с США, резко осуждает Израиль из-за бомбардировки и блокады сектора Газа в ответ на нападение группировки ХАМАС 7 октября, которое привело к тысячам погибших с обеих сторон.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган накануне заявил о том, что разорвал контакты с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после войны в Газе.

Сам Блинкен накануне был в Иордании для встречи с министрами иностранных дел Иордании и Египта, после которой не согласился с призывами убедить Израиль прекратить огонь в секторе Газа.