Вибори у Молдові: чинний мер Кишинева перемагає у першому турі

За результатами підрахунку 99% голосів на виборах у Кишиневі чинний мер Іон Чебан набирає трохи більше 50% голосів, що означає перемогу у першому турі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Центральна виборча комісія Молдови (ЦВК) опублікувала попередні результати виборів у 304 із 305 виборчих дільниць Кишинева. Після підрахунку понад 99,1 % голосів у столиці лідирує кандидат від партії "Національний альтернативний рух" (MAN) Іон Чебан, який балотується на другий термін. За нього проголосували 50,58% виборців.

За ним ідуть кандидати від партії "Дія і солідарність" (PAS) Ліліан Карп – 28,20%, Партії соціалістів (ПСРМ) Адріан Албу – 4,53% і партії "Платформа гідність і правда" ("Платформа DA") Віктор Кіронда – 3,81%.

Чебан вже заявив про свою перемогу на виборах.

"MAN переміг у Кишиневі. Від себе особисто та від імені всієї команди щиро дякую всім жителям. Були маніпуляції, шахрайство і численні спроби фальсифікувати вибори на користь правлячої партії. Це був найтриваліший процес підрахунку голосів на всіх виборах за останні роки", – написав Чебан на своїй сторінці у Facebook.

У Бєльцях опрацювали 60 із 60 протоколів. Найбільше голосів отримав кандидат від "Нашої партії" Олександр Петков – 22,69%. Наступними йдуть незалежний кандидат Аріна Коршикова – 21,52%, кандидат від ПСРМ Максим Морошан – 19,73% і від PAS Володимир Русу – 13,18%.

Нагадаємо, у Молдові в неділю обирали 898 мерів і 11 058 членів місцевих рад. Щоб вибори визнали дійсними, необхідно, щоб у них узяла участь щонайменше чверть від кількості виборців, занесених до виборчих списків у кожному виборчому окрузі.

При цьому за два дні до виборів комісія з надзвичайних ситуацій Молдови виключила з передвиборчих перегонів усіх кандидатів від політичної партії "Шанс" – нового проєкту проросійського олігарха-втікача Ілана Шора.

Таке рішення ухвалили на підставі звіту голови Служби інформації та безпеки Молдови Александра Мустяце, згідно з яким Росія активізувала гібридну війну проти країни, кинувши на це мільярд леїв і підключивши кримінальне угруповання Шора.