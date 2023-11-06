Выборы в Молдове: действующий мэр Кишинева побеждает в первом туре

По результатам подсчета 99% голосов на выборах в Кишиневе действующий мэр Ион Чебан набирает чуть более 50% голосов, что означает победу в первом туре.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Центральная избирательная комиссия Молдовы (ЦИК) опубликовала предварительные результаты выборов в 304 из 305 избирательных участков Кишинева. После подсчета более 99,1 % голосов в столице лидирует кандидат от партии "Национальное альтернативное движение" (MAN) Ион Чебан, который баллотируется на второй срок. За него проголосовали 50,58% избирателей.

За ним следуют кандидаты от партии "Действие и солидарность" (PAS) Лилиан Карп – 28,20%, Партии социалистов (ПСРМ) Адриан Албу – 4,53% и партии "Платформа достоинство и правда" ("Платформа DA") Виктор Киронда – 3,81%.

Чебан уже заявил о своей победе на выборах.

"MAN победил в Кишиневе. От себя лично и от имени всей команды искренне благодарю всех жителей. Были манипуляции, мошенничество и многочисленные попытки фальсифицировать выборы в пользу правящей партии. Это был самый длительный процесс подсчета голосов на всех выборах за последние годы", – написал Чебан на своей странице в Facebook.

В Бельцах обработали 60 из 60 протоколов. Больше всего голосов получил кандидат от "Нашей партии" Александр Петков – 22,69%. Следующими идут независимый кандидат Арина Коршикова – 21,52%, кандидат от ПСРМ Максим Морошан – 19,73% и от PAS Владимир Русу – 13,18%.

Напомним, в Молдове в воскресенье выбирают 898 мэров и 11 058 членов местных советов. Чтобы выборы признали действительными, необходимо, чтобы в них приняла участие не менее четверти от количества избирателей, внесенных в избирательные списки в каждом избирательном округе.

При этом за два дня до выборов комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы исключила из предвыборной гонки всех кандидатов от политической партии "Шанс" – нового проекта беглого пророссийского олигарха Илана Шора.

Такое решение приняли на основании отчета главы Службы информации и безопасности Молдовы Александра Мустяце, согласно которому Россия активизировала гибридную войну против страны, бросив на это миллиард леев и подключив криминальную группировку Шора.