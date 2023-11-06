Немецких солдат на постоянную дислокацию в Литву будут заманивать щедрыми бонусами

Минобороны Германии сейчас разрабатывает детальную систему финансовых, социальных и кадровых стимулов для того, чтобы способствовать переводу войск на постоянное место дислокации в Литву в ближайшие месяцы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Spiegel, который ознакомился с соответствующим документом немецкого ведомства.

Документ по планированию дает представление о том, насколько сложным будет создание немецкой бригады, если не принимать во внимание чисто военные аспекты. Отдел кадров описывает целый комплекс мер, среди которых премии за работу за рубежом, регулярные поездки в Германию, местные школы и детские сады, а также возможности для продвижения по службе и снижения возраста выхода на пенсию.

Без этих привилегий, как отмечается в документе, миссия вряд ли могла бы быть выполнена. "Необходимо освещать различные привлекательные аспекты пребывания в Литве, чтобы повысить уровень добровольности", – говорится в документе.

"Дополнительные денежные и неденежные стимулы повышают приемлемость службы в Литве", – анализируют планировщики.

Летом министр обороны Германии Борис Писториус выступил с намерением постоянно передислоцировать около 4000 солдат в Литву для защиты восточного фланга НАТО. Такая передислокация будет первой в истории Бундесвера. Во время предыдущих зарубежных миссий, например, в Афганистане, Мали или Косове, объединения ротировались и возвращались домой после шести месяцев пребывания за рубежом.

Литовская бригада должна быть постепенно сформирована со следующего года, а в 2024 году в страны Балтии должен быть передислоцирован штаб по развитию. Всегда оптимистичные сценарии военных предполагают, что объединение, вероятно, будет полностью функциональным не ранее 2027 года. Но для этого большое количество солдат должно быстро вызваться добровольцами.

Пока нет конкретной информации о том, сколько будет стоить Литве боевая бригада, и в бюджетных планах министерства этот масштабный проект не фигурирует. По информации Spiegel, Писториус хочет объявить о двух боевых частях, из которых будут набираться добровольцы для Литвы, уже в этот понедельник.

В документе планировщики показывают, как можно сделать миссию привлекательной для солдат. Можно было бы ввести два вида необлагаемой зарплаты за службу: несколько выше за службу на военной базе в Рукли, примерно в 100 километрах от белорусской границы, и несколько ниже за службу в других литовских местах дислокации.

Каждый, кто согласится служить в Литве, должен быть вознагражден привлекательным предложением по дальнейшему трудоустройству. Кроме того, привлекательным является более ранний возраст выхода на пенсию, а именно "вдвое больше стажа работы в Литве". То есть если солдат проработает в Литве три года, то сможет выйти на пенсию на шесть лет раньше.

Министерство упорно работает над миссией в Литве, ведь Берлин пообещал литовцам "дорожную карту" с конкретными шагами по созданию бригады до конца года. Литовцам нужны детали от Германии, чтобы начать строить необходимую инфраструктуру.

Напомним, власти Литвы потратили около 230 миллионов евро на строительство трех военных городков в Рокантишкесе, Шяуляе и Шилальском районе.

Министр обороны Арвидас Анушаускас рассказал, что военнослужащие немецкой бригады, которые будут прибывать в Литву, будут размещены на объектах, которые сейчас строят в городах Рукла и Руднинкай, а также в Вильнюсе.