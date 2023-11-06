Стефанішина про вступ в ЄС під час війни: слона треба їсти частинами

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина не очікує труднощів під час дискусій з приводу прийняття України в ЄС під час дії воєнного стану.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю ERR.

Віцепрем’єрка нагадала про Угоду про асоціацію з ЄС, яка діє вже майже 10 років, і яку було підписано, коли Крим уже було анексовано, і вже почалася окупація Донецької та Луганської областей.

"Ця угода діє для всієї України без будь-яких винятків і застережень. І є спеціальні роз'яснення Єврокомісії про те, як діяти на ринку третьої країни в умовах, коли частина території не контролюється. Тож такий прецедент є", – сказала Стефанішина.

Також, за її словами, Європейський союз – це насамперед економічне об'єднання, ціннісне об'єднання, і цим він сильно відрізняється від НАТО.

"Я не думаю, що дискусія на цю тему буде дуже важкою. Я думаю, що вона буде йти в практичному і реалістичному руслі.

Але також я вважаю, що слона треба їсти по частинах, тож на даному етапі нам потрібно почати переговори, закрити їхню базову частину, щоб потім ми могли б перейти до дискусії такого рівня", – зазначила віцепрем'єрка.

Раніше Ольга Стефанішина висловила впевненість, що оцінка прогресу України на шляху до вступу в Євросоюз у звіті Єврокомісії, який оприлюднять 8 листопада, буде позитивною.

Нагадаємо, за неофіційними даними, Єврокомісія готується оприлюднити 8 листопада позитивну оцінку прогресу України у реформах, які вона має виконати для подальшого руху в ЄС, проте ця оцінка може містити додаткові умови.