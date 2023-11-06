Стефанишина о вступлении в ЕС во время войны: Слона надо есть частями

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина не ожидает трудностей во время дискуссий по поводу принятия Украины в ЕС во время действия военного положения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью ERR.

Вице-премьер напомнила о Соглашении об ассоциации с ЕС, которое действует уже почти 10 лет, и которое было подписано, когда Крым уже был аннексирован, и уже началась оккупация Донецкой и Луганской областей.

"Это соглашение действует для всей Украины без каких-либо исключений и оговорок. И есть специальные разъяснения Еврокомиссии о том, как действовать на рынке третьей страны в условиях, когда часть территории не контролируется. Поэтому такой прецедент есть", – сказала Стефанишина.

Также, по ее словам, Европейский Союз – это прежде всего экономическое объединение, ценностное объединение, и этим он сильно отличается от НАТО.

"Я не думаю, что дискуссия на эту тему будет очень тяжелой. Я думаю, что она будет идти в практическом и реалистичном русле.

Но также я считаю, что слона надо есть по частям, поэтому на данном этапе нам нужно начать переговоры, закрыть их базовую часть, чтобы потом мы могли бы перейти к дискуссии такого уровня", – отметила вице-премьер.

Ранее Ольга Стефанишина выразила уверенность, что оценка прогресса Украины на пути к вступлению в Евросоюз в отчете Еврокомиссии, который обнародуют 8 ноября, будет положительной.

Напомним, по неофициальным данным, Еврокомиссия готовится обнародовать 8 ноября положительную оценку прогресса Украины в реформах для дальнейшего движения в ЕС, однако эта оценка может содержать дополнительные условия.