Разведка Британии: Экономика РФ рискует перегреться из-за инфляции и войны в Украине

Повышение инфляции в РФ, что обусловлено ростом потребительских цен, в частности,на продукты питания и топливо, почти наверняка приведет к увеличению ее расходов на финансирование войны в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в новом разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании.

Аналитики отмечают, что из-за роста спроса, частично из-за значительного увеличения оборонных расходов, а также постоянного давления на сокращающемся рынке труда российская экономика, вероятно, рискует перегреться.

Как говорится в сводке, это с высокой вероятностью обеспечит сохранение инфляции в РФ в 2024 году выше целевого показателя в 4%, что в свою очередь, вероятно, приведет к сокращению реальных государственных расходов, особенно в таких сферах, как социальная защита, где расходы растут быстрее, чем инфляция.

"Это еще раз иллюстрирует переориентацию российской экономики на первоочередное финансирование войны", – делают выводы аналитики.

Разведка называет очень вероятным то, что Центробанк РФ сохранит высокие процентные ставки до 2024 года, что с высокой вероятностью увеличит стоимость кредитов для российских потребителей и, вероятно, также повлияет на расходы российского правительства на обслуживание долга.

Ранее разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании обратило внимание на свидетельства российских военных, которые указывают на проблемы с обустройством их бытовых условий на поле боя в Украине.

Перед этим британская разведка сообщала, что за последние три недели во время штурма города Авдеевка в Донецкой области российские оккупационные войска потеряли около 200 единиц бронетехники.