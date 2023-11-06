Литва підготує 450 нових офіцерів для охорони кордону з Білоруссю

Близько 450 нових офіцерів приєднаються до Державної прикордонної служби Литви (VSAT) та охоронятимуть кордон з Білоруссю протягом наступних двох років.

Як пише "Європейська правда", про це голова VSAT Рустамас Любаєвас заявив у понеділок членам парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, повідомляє LRT.

"Загальна кількість додаткових офіцерів протягом наступних двох років становитиме близько 450, і вони будуть призначені для охорони кордону з Білоруссю", – сказав він.

За його словами, додатковий персонал сформують у 2024-2025 роках, а перш ніж приступити до служби, нові офіцери мають пройти тримісячний вступний курс.

"Ми подивилися на наш кадровий потенціал. Було б важко організувати підготовку та заповнити посади протягом року. Тому ми передбачили два роки. Ми почнемо наступного року, коли буде затверджений бюджет, і закінчимо наступного року", – зазначив Любаєвас.

Кордон Литви з Білоруссю також є зовнішнім кордоном Європейського Союзу. З 2021 року він стикається з потоком нелегальної міграції, яку, за словами литовських чиновників, організовує білоруський режим.

За понад два роки литовські прикордонники запобігли незаконному в'їзду в країну 21 500 мігрантів з Білорусі. Деякі з них намагалися перетнути кордон кілька разів.

Наприкінці жовтня у виданні "Вечерний Минск" була опублікована стаття зі словами першого заступника секретаря білоруської Ради безпеки Павла Муравейка про те, що Білорусь "має всі підстави" для агресії проти Литви, аби забезпечити транзит білоруських товарів.

У відповідь в литовському МЗС висловили протест тимчасовому повіреному у справах Білорусі Ярославу Хмелю.