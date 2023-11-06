Литва подготовит 450 новых офицеров для охраны границы с Беларусью

Около 450 новых офицеров присоединятся к Государственной пограничной службе Литвы (VSAT) и будут охранять границу с Беларусью в течение следующих двух лет.

Как пишет "Европейская правда", об этом председатель VSAT Рустамас Любаевас заявил в понедельник членам парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, сообщает LRT.

"Общее количество дополнительных офицеров в течение следующих двух лет составит около 450, и они будут предназначены для охраны границы с Беларусью", – сказал он.

По его словам, дополнительный персонал сформируют в 2024-2025 годах, а прежде чем приступить к службе, новые офицеры должны пройти трехмесячный вводный курс.

"Мы посмотрели на наш кадровый потенциал. Было бы трудно организовать подготовку и заполнить должности в течение года. Поэтому мы предусмотрели два года. Мы начнем в следующем году, когда будет утвержден бюджет", – отметил Любаевас.

Граница Литвы с Беларусью также является внешней границей Европейского Союза. С 2021 года она сталкивается с потоком нелегальной миграции, которую, по словам литовских чиновников, организует белорусский режим.

За более чем два года литовские пограничники предотвратили незаконный въезд в страну 21 500 мигрантов из Беларуси. Некоторые из них пытались пересечь границу несколько раз.

В конце октября в издании "Вечерний Минск" была опубликована статья со словами первого заместителя секретаря белорусского Совета безопасности Павла Муравейко о том, что Беларусь "имеет все основания" для агрессии против Литвы, чтобы обеспечить транзит белорусских товаров.

В ответ в литовском МИД выразили протест временному поверенному в делах Беларуси Ярославу Хмелю.