Ізраїльські військові затримали журналістів з Німеччини, Берлін відреагував

У Міністерстві закордонних справ Німеччини відреагували на інцидент між ізраїльськими військовослужбовцями і знімальною групою німецького телеканалу ARD на Західному березі річки Йордан.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt.

Знімальна група ARD була тимчасово затримана ізраїльськими солдатами на Західному березі річки Йордан і, як стверджується, наразилася на погрози з їхнього боку.

У телекомпанії заявили, що військові поводилися вкрай агресивно щодо журналістів. Ситуація розрядилася лише через годину, коли були викликані додаткові сили, додали в телекомпанії.

Відповідаючи на запитання про інцидент, ізраїльські військові пізніше вибачилися "за завдані незручності".

Водночас у МЗС Німеччини закликали ізраїльську сторону поважати свободу преси.

"У такій напруженій ситуації, в якій ми зараз перебуваємо, свобода преси, звичайно, є надзвичайно цінним надбанням", – зазначила речниця німецького МЗС.

Нагадаємо, у суботу Міністерство закордонних справ Франції вимагало від Ізраїлю пояснень через обстріл Французького інституту в Газі.

Також стало відомо, що громадяни Німеччини у Газі вимагають від Берліна, щоб їх активніше вивозили із зони конфлікту.