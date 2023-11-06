Израильские военные задержали журналистов из Германии, Берлин отреагировал

В Министерстве иностранных дел Германии отреагировали на инцидент между израильскими военнослужащими и съемочной группой немецкого телеканала ARD на Западном берегу реки Иордан.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Handelsblatt.

Съемочная группа ARD была временно задержана израильскими солдатами на Западном берегу реки Иордан и, как утверждается, подверглась угрозам с их стороны.

В телекомпании заявили, что военные вели себя крайне агрессивно по отношению к журналистам. Ситуация разрядилась только через час, когда были вызваны дополнительные силы, добавили в телекомпании.

Отвечая на вопрос об инциденте, израильские военные позже извинились "за причиненные неудобства".

В то же время в МИД Германии призвали израильскую сторону уважать свободу прессы.

"В такой напряженной ситуации, в которой мы сейчас находимся, свобода прессы, конечно, является чрезвычайно ценным достоянием", – отметила пресс-секретарь немецкого МИД.

Напомним, в субботу Министерство иностранных дел Франции потребовало от Израиля объяснений из-за обстрела Французского института в Газе.

Также стало известно, что граждане Германии в Газе требуют от Берлина, чтобы их активнее вывозили из зоны конфликта.