В Литве осужденному за шпионаж в пользу РФ экс-политику выдвинули новое обвинение

В Литве осужденному за шпионаж бывшему политику Альгирдасу Палецкису выдвинули новое обвинение в клевете и публичном одобрении преступлений режимов СССР или нацистской Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По данным досудебного расследования, в конце сентября прошлого года, отбывая наказание в Каунасской тюрьме, Палецкис в телефонном разговоре с представителем СМИ оговорил депутата Сейма Лауринаса Кащюнаса.

В этом же телефонном разговоре Палецкис унизил участников литовского послевоенного вооруженного сопротивления.

Обвиняемый не признает своей вины.

Уголовный кодекс Литвы предусматривает максимальное наказание за клевету в виде лишения свободы на срок до одного года. За публичное одобрение, отрицание или грубое унижение международных преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Уголовное дело передано в Каунасский окружной суд.

Напомним, в 2012 году Альгирдас Палецкис был осужден за то, что отрицал и грубо преуменьшал факт агрессии СССР против Литовской Республики. А в июле 2021 года окружной суд литовского города Шяуляй признал бывшего политика виновным в шпионаже в пользу России и приговорил его к 6 годам лишения свободы.

В феврале этого года суд Литвы одобрил ликвидацию ассоциации "Международный форум добрососедства", основанной Палецкисом.