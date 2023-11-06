Литва затвердила План національної оборони

Державна рада оборони Литви (VGT) у понеділок затвердила План національної оборони.

Про це розповів головний радник президента Гітанаса Науседи з питань національної безпеки Кястутіс Будріс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Головним і важливим питанням сьогоднішнього засідання було затвердження Плану національної оборони, що означає, що Литва має публічний, простий і доступний для всіх документ, який розповідає про те, як держава бачить себе у воєнний час, і про залучення кожного громадянина", – сказав Будріс на пресконференції після засідання.

За його словами, план передбачає місце кожного громадянина в обороні країни, "щоб не було жодного громадянина, жодного підприємства чи організації, які б не знали, що вони будуть робити".

План національної оборони покликаний забезпечити, щоб різні елементи загальної оборони функціонували як єдине ціле. Він включає збройну оборону, мобілізацію та громадянський спротив.

Метою плану є захист суверенітету і територіальної цілісності Литви від збройного нападу за допомогою узгоджених зусиль і ресурсів Збройних сил, НАТО, державних і муніципальних органів влади, суб'єктів господарювання, громадян та їхніх організацій.

Нагадаємо, Міністерство оборони Литви протягом наступного десятиліття планує витратити понад 3,1 млрд євро на поповнення військових запасів.

Крім того, литовські депутати хочуть, щоб власники зброї проходили курси цивільної оборони та у разі збройного конфлікту могли чинити опір ворогу.