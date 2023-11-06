Литва утвердила План национальной обороны

Государственный совет обороны Литвы (VGT) в понедельник утвердил План национальной обороны, целью которого является защита страны от вооруженного нападения.

Об этом рассказал главный советник президента Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Главным вопросом сегодняшнего заседания было утверждение Плана национальной обороны, что означает, что Литва имеет публичный, простой и доступный для всех документ, который рассказывает о том, как государство видит себя в военное время, и о привлечении каждого гражданина", – сказал Будрис на пресс-конференции после заседания.

По его словам, план предусматривает место каждого гражданина в обороне страны, "чтобы не было ни одного гражданина, ни одного предприятия или организации, которые бы не знали, что они будут делать".

План национальной обороны призван обеспечить, чтобы различные элементы общей обороны функционировали как единое целое. Он включает вооруженную оборону, мобилизацию и гражданское сопротивление.

Целью плана является защита суверенитета и территориальной целостности Литвы от вооруженного нападения с помощью согласованных усилий и ресурсов Вооруженных сил, НАТО, государственных и муниципальных органов власти, субъектов хозяйствования, граждан и их организаций.

Напомним, Министерство обороны Литвы в течение следующего десятилетия планирует потратить более 3,1 млрд евро на пополнение военных запасов.

Кроме того, литовские депутаты хотят, чтобы владельцы оружия проходили курсы гражданской обороны и в случае вооруженного конфликта могли сопротивляться врагу.