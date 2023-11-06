Польща: прем’єра звинувачують у понад 15 млн євро збитків під час COVID-пандемії

Верховна контрольна палата Польщі подала повідомлення про обґрунтовану підозру у вчиненні прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким неправомірних дій під час пандемії коронавірусу, пов’язаних із необґрунтованими витратами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Згідно із заявою Верховної контрольної палати, аудит офісу прем’єр-міністра виявив "суттєві факти, що стосуються діяльності під час пандемії COVID-19" стосовно цілеспрямованого й економного витрачання державних коштів.

Йдеться про рішення уряду Польщі в жовтні 2020 року створити тимчасовий шпиталь на території Національного стадіону у Варшаві. Аудитори дійшли висновку, що в цьому не було потреби, оскільки лікарні міста мали достатньо місця, щоб прийняти всіх хворих на COVID-19.

"Унаслідок цього упущення державна скарбниця зазнала збитків на суму понад 69 мільйонів злотих (15,49 мільйона євро)", – зазначає Верховна контрольна палата Польщі.

Як нагадує RMF FM, лікарня на Національному стадіоні у Варшаві почала працювати в листопаді 2020 року. Вона стала першою в Польщі тимчасовою лікарнею, а юридично – філією Центральної клінічної лікарні Міністерства внутрішніх справ і адміністрації країни.

Передбачалось, що ця лікарня мала бути підтримкою для стандартних лікарень, де не вистачало ліжко-місць на тлі пандемії коронавірусу.

У вересні стало відомо, що Конституційний суд Польщі розгляне подання з вищої аудиторської служби щодо законності деяких рішень уряду під час пандемії коронавірусу.