Польша: премьера обвиняют в более чем 15 млн евро убытков во время COVID-пандемии

Верховная контрольная палата Польши подала сообщение об обоснованном подозрении в совершении премьер-министром Матеушем Моравецким неправомерных действий во время пандемии коронавируса, связанных с необоснованными расходами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Согласно заявлению Верховной контрольной палаты, аудит офиса премьер-министра обнаружил "существенные факты, касающиеся деятельности во время пандемии COVID-19", относительно целенаправленного и экономного расходования государственных средств.

Речь идет о решении правительства Польши в октябре 2020 года создать временный госпиталь на территории Национального стадиона в Варшаве. Аудиторы пришли к выводу, что в этом не было необходимости, поскольку в больницах города было достаточно места, чтобы принять всех больных COVID-19.

"В результате этого упущения государственная казна понесла убытки на сумму более 69 миллионов злотых (15,49 миллиона евро)", – отмечает Верховная контрольная палата Польши.

Как напоминает RMF FM, больница на Национальном стадионе в Варшаве начала работать в ноябре 2020 года. Она стала первой в Польше временной больницей, а юридически – филиалом Центральной клинической больницы Министерства внутренних дел и администрации страны.

Предполагалось, что эта больница должна была быть поддержкой для стандартных больниц, где не хватало койко-мест на фоне пандемии коронавируса.

В сентябре стало известно, что Конституционный суд Польши рассмотрит представление из высшей аудиторской службы относительно законности некоторых решений правительства во время пандемии коронавируса.