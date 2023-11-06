Британія дозволила здійснити перший переліт через Атлантику на біопаливі

Управління цивільної авіації Великої Британії видало перший в історії дозвіл на здійснення трансатлантичного перельоту на біопаливі – технології, яка в перспективі має зробити авіатранспорт більш екологічним для довкілля.

Про це відомство повідомило в понеділок, пише "Європейська правда".

Політ, який організує британська авіакомпанія Virgin Atlantic, стане першим у світі трансатлантичним рейсом на 100% екологічно чистому авіаційному паливі (SAF). Запланований на 28 листопада, він відбудеться з лондонського аеропорту Хітроу до нью-йоркського аеропорту імені Джона Кеннеді.

Британський авіаційний регулятор надав дозвіл після "програми технічних перевірок", в межах якої проаналізували різні аспекти запланованого польоту, зокрема наземні випробування за участю виробника двигуна літака, компанії Rolls Royce.

Водночас Virgin Atlantic ще повинна отримати дозвіл від регуляторів у США, Ірландії та Канади, оскільки рейс буде здійснюватись через їхній повітярний простір.

Політ відбудеться в межах урядової програми Британії із запровадження екологічніших практик у цивільній авіації. Минулого року Virgin Atlantic отримала до одного мільйона фунтів стерлінгів для втілення трансатлантичного перельоту на біопаливі.

Авіаційне біопаливо (SAF) – це паливо, отримане з ненафтових відновлюваних джерел (наприклад водоростей, водню чи вуглекислого газу), яке може використовуватися як замінник гасу або змішуватися з ним.

У разі повної заміни гасу на SAF викиди вуглецю протягом життєвого циклу скорочуються більш ніж на 70% в порівнянні зі звичайним викопним авіаційним паливом.

Нагадаємо, коаліційна угода Соціалістичної робітничої партії прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса з крайньою лівою партією Sumar містить обіцянку обмежити короткомагістральні авіарейси всередині країни.