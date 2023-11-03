В Іспанії планують обмежити авіарейси на короткі відстані

Коаліційна угода Соціалістичної робітничої партії прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса з крайньою лівою партією Sumar включає обіцянку обмежити короткомагістральні авіарейси всередині країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Politico.

Ця ідея передбачає скасування внутрішніх рейсів, де є альтернатива поїздки залізницею, яка займає менше двох з половиною годин.

"Поїзд стане транспортним засобом XXI століття", — сказала лідерка Sumar Йоланда Діас, наполягаючи на тому, що короткомагістральні рейси "мають завершитися".

Метою кампанії є відмовитись від авіарейсів з таких міст, як Барселона, Валенсія, Аліканте та Севілья, до Мадрида. Ці маршрути зараз обслуговують Iberia, Vueling і Air Europa.

Для інших внутрішніх авіарейсів, таких як Барселона-Севілья, поїздка залізницею займає більше п’яти годин, тобто плани на них не вплинуть.

Неурядові організації та учасники кампаній стурбовані тим, що зусилля Іспанії будуть такими ж неефективними, як і зусилля Франції з обмеження викидів парникових газів на короткомагістральних рейсах.

Французьке рішення схвалили минулого року, але воно стосується лише трьох маршрутів: рейсів між аеропортом Париж-Орлі та Бордо, Нантом і Ліоном. Європейська комісія заявила, що такі правила можуть набути чинності лише за наявності справжніх залізничних альтернатив для того самого маршруту, тобто кілька прямих сполучень в обидва боки щодня.

Коаліційні партії в Іспанії мають сформувати уряд до 27 листопада. Партія Санчеса напередодні, намагаючись зберегти владу, досягла згоди з сепаратистами Каталонії щодо амністії для учасників спроби відокремлення у 2017 році.

Тисячі людей раніше вийшли в Мадриді на протест проти планів амністії каталонських сепаратистів.

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