Британия разрешила совершить первый перелет через Атлантику на биотопливе

Управление гражданской авиации Великобритании выдало первое в истории разрешение на осуществление трансатлантического перелета на биотопливе – технологии, которая в перспективе должна сделать авиатранспорт более экологичным для окружающей среды.

Об этом ведомство сообщило в понедельник, пишет "Европейская правда".

Полет, который организует британская авиакомпания Virgin Atlantic, станет первым в мире трансатлантическим рейсом на 100% экологически чистом авиационном топливе (SAF). Запланированный на 28 ноября, он состоится из лондонского аэропорта Хитроу в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди.

Британский авиационный регулятор предоставил разрешение после "программы технических проверок", в рамках которой проанализировали различные аспекты запланированного полета, в частности наземные испытания с участием производителя двигателя самолета, компании Rolls Royce.

В то же время Virgin Atlantic еще должна получить разрешение от регуляторов в США, Ирландии и Канады, поскольку рейс будет осуществляться через их воздушное пространство.

Полет состоится в рамках правительственной программы Британии по внедрению более экологичных практик в гражданской авиации. В прошлом году Virgin Atlantic получила до одного миллиона фунтов стерлингов для воплощения трансатлантического перелета на биотопливе.

Авиационное биотопливо (SAF) – это топливо, полученное из ненефтяных возобновляемых источников (например водорослей, водорода или углекислого газа), которое может использоваться как заменитель керосина или смешиваться с ним.

В случае полной замены керосина на SAF выбросы углерода в течение жизненного цикла сокращаются более чем на 70% по сравнению с обычным ископаемым авиационным топливом.

Напомним, коалиционное соглашение Социалистической рабочей партии премьер-министра Испании Педро Санчеса с крайне левой партией Sumar содержит обещание ограничить короткомагистральные авиарейсы внутри страны.