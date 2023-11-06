Боррель розповів, якими бачить пріоритети ЄС щодо війни на Близькому Сході

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель назвав три пріоритети для політики ЄС в умовах ескалації на Близькому Сході.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у зверненні на конференції послів ЄС 2023 року.

Першим пріоритетом і відповідальністю він назвав недопущення "імпортування" ізраїльсько-палестинського конфлікту всередину європейських держав.

"Лише у Франції після 7 жовтня було близько 1000 антисемітських інцидентів. З таким треба боротися", – наголосив він.

Другим пріоритетом Боррель назвав "гуманітарне рішення".

"Незалежно від того, як це називати – "перемир’ям", "вікном", ще якось – потрібно, щоби інтенсивність бойових дій зменшилася і щоб дотримувалися норми міжнародного гуманітарного права. Для цього, думаю, гуманітарна пауза, що супроводжувалась би для балансу доступом до заручників "Червоного Хреста" як першого кроку для їхнього звільнення – це те, над чим ми маємо працювати", – зазначив Боррель.

Паралельно з цим, додав він, має збільшитися гуманітарна підтримка та має активізуватися евакуація з сектора Гази громадян третіх країн.

Окрім того, Боррель закликав вже зараз готувати підґрунтя для остаточного врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту із залученням усіх гравців, які відігравали важливу роль у цьому питанні раніше – політичний процес за участі Ізраїлю, Палестинської адміністрації, арабських держав Близького Сходу, Туреччини, ЄС, Норвегії та США.

"Це останній шанс розв’язки на основі двох держав. Якщо ми не будемо мати у цьому успіху, ми явно на цілі покоління будемо у цій спіралі насильства і взаємної ненависті. Слід працювати над цим настільки, наскільки ми можемо. Це буде для нас найважливішим геополітичним викликом", – зазначив Боррель, одразу додавши, що не менш важливим викликом залишається війна в Україні.

На початку своєї промови Боррель висловив думку, що наступні місяці стануть визначальними для майбутнього світу.

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