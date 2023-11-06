Головний дипломат ЄС вважає, що "найближчі місяці" стануть визначальними для майбутнього світу
Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель вважає, що події найближчих місяців будуть визначальними для майбутнього світу та ролі ЄС у ньому.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у зверненні на конференції послів ЄС 2023 року.
"Думаю, ми всі погодимося, що не пам’ятаємо часи, коли я б міг сказати, що Європа у небезпеці і перед нами постають такі величезні виклики", – зазначив Боррель.
"Наступні місяці – місяці, не роки – явно будуть вирішальним моментом для глобального миру і майбутнього світу, а також для безпеки Євросоюзу і глобальної довіри до нього", – заявив високий представник ЄС.
Далі у промові він окреслив, якими бачить пріоритети для Євросоюзу щодо війни на Близькому Сході.
Також Боррель наголосив, що "якщо програє Україна – програємо і ми", та що союзники мають зберегти єдність у питанні підтримки України.
Головний дипломат ЄС також констатував, що війна на Близькому Сході вже впливає на міжнародну підтримку України.