Боррель рассказал, какими видит приоритеты ЕС относительно войны на Ближнем Востоке

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель назвал три приоритета для политики ЕС в условиях эскалации на Ближнем Востоке.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в обращении на конференции послов ЕС 2023 года.

Первым приоритетом и ответственностью он назвал недопущение "импортирования" израильско-палестинского конфликта внутрь европейских государств.

"Только во Франции после 7 октября было около 1000 антисемитских инцидентов. С таким надо бороться", – подчеркнул он.

Вторым приоритетом Боррель назвал "гуманитарное решение".

"Независимо от того, как это называть – "перемирием", "окном", еще как-то – нужно, чтобы интенсивность боевых действий уменьшилась и чтобы соблюдались нормы международного гуманитарного права. Для этого, думаю, гуманитарная пауза, которая сопровождалась бы для баланса доступом к заложникам "Красного Креста" как первого шага для их освобождения – это то, над чем мы должны работать", – отметил Боррель.

Параллельно с этим, добавил он, должна увеличиться гуманитарная поддержка и должна активизироваться эвакуация из сектора Газа граждан третьих стран.

Кроме того, Боррель призвал уже сейчас готовить почву для окончательного урегулирования израильско-палестинского конфликта с привлечением всех игроков, которые играли важную роль в этом вопросе ранее – политический процесс с участием Израиля, Палестинской администрации, арабских государств Ближнего Востока, Турции, ЕС, Норвегии и США.

"Это последний шанс развязки на основе двух государств. Если мы не будем иметь в этом успеха, мы явно на целые поколения будем в этой спирали насилия и взаимной ненависти. Следует работать над этим настолько, насколько мы можем. Это будет для нас важнейшим геополитическим вызовом", – отметил Боррель, сразу добавив, что не менее важным вызовом остается война в Украине.

В начале своей речи Боррель выразил мнение, что следующие месяцы станут определяющими для будущего мира.

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