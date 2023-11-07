У Румунії набирає популярність антиукраїнська партія

Перед парламентськими, президентськими і європейськими виборами наступного року в Румунії зростає популярність ультраправого Альянсу за союз румунів (AUR), який демонструє виразні антиукраїнські настрої.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі Financial Times.

Зростання AUR, як стверджує видання, викликало занепокоєння в європейських столицях щодо ризику того, що Румунія може стати ще однією країною ЄС і НАТО, яка не бажає підтримувати Київ у його оборонній війні проти російської агресії.

AUR скористалася тліючими антиукраїнськими настроями, просуваючи дезінформацію та брехню, щоб подвоїти свою підтримку серед виборців після виборів 2019 року до близько 20%, наступаючи на п'яти керівним соціал-демократам.

Лідер партії Джордж Сіміон посідає третє місце серед кандидатів на посаду президента з підтримкою близько 18% виборців, поступаючись заступнику генерального секретаря НАТО Мірчі Джоане і прем'єр-міністру Марчелу Чолаку.

"За державу, яка стоїть з румунами: AUR", – написав Сіміон у Facebook, демонструючи, що його партія вже перебуває в режимі передвиборчої кампанії напередодні парламентських, президентських та європейських виборів, які відбудуться наступного року.

Він також вступив у полеміку з Чолаку з приводу нібито нездатності уряду вивезти румунів з Близького Сходу.

Через кілька днів після початку війни між Ізраїлем і ХАМАС він поширив у соцмережах пост, в якому стверджувалося, що уряд у Бухаресті профінансував евакуацію 3 000 українців з Ізраїлю, але нічого не зробив для румунів, які опинилися в пастці конфлікту.

Румунська влада заперечує твердження Сіміона, додаючи, що було вивезено лише кілька сотень українців і що вони, а не Бухарест, оплачували своє транспортування.

Колись маргінальна партія, яка паплюжила етнічну угорську меншину та пропагувала антивакцинальні теорії під час пандемії Covid-19, AUR переключилася на Україну, заявляючи, що війна "не наша", і закликаючи уряд припинити допомагати Києву та переосмислити свої відносини з Вашингтоном і Брюсселем.

Як і польська партія "Конфедерація", яка критикує уряд у Варшаві за дозвіл на імпорт дешевого українського зерна, AUR виступає проти транзиту через Румунію сільськогосподарської продукції з України. Партія також виступає проти того, щоб Бухарест продовжував поставки зброї Києву і приймав українських пілотів, які тренуються на винищувачах F-16.

Румунські ультраправі уподібнюють себе правлячим партіям Угорщини та Італії, а також великим опозиційним партіям Іспанії та Франції.

Клаудіу Тарзіу, провідний член AUR, наполягає на тому, що його партія не є проросійською.

"Румуни постраждали як від українців, так і від росіян, і ми насправді не дуже любимо ні тих, ні інших", – сказав він в інтерв'ю Financial Times.

Коли президент України Володимир Зеленський відвідав Бухарест минулого місяця, Сіміон заявив, що йому не вистачило "мужності", оскільки він скасував промову, яку мав виголосити в парламенті. Колишня членкиня AUR Діана Шошоаке, яка зараз є незалежним сенатором, пообіцяла зірвати виступ Зеленського, назвавши його "нацистом", що використовується Кремлем.

Зеленський заявив, що не готував промову, і пообіцяв звернутися до румунського парламенту під час наступного візиту.

Оскільки AUR узгоджує свої погляди з угорським лідером Віктором Орбаном – найближчим союзником Путіна в ЄС і НАТО – вона також відмовилася від деяких своїх антиугорських тез. Натомість її політики вихваляють угорського прем'єра як взірець для наслідування в питаннях боротьби з ЛГБТК+ і протистояння "диктату" Брюсселя.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Віктор Орбан наприкінці жовтня знову заявив, що стратегія ЄС щодо російсько-української війни провалилась і Україна не переможе на фронті.

Під час зустрічі з Путіним у жовтні Орбан назвав розв'язану Росією війну проти України "воєнною операцією".