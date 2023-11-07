В Румынии набирает популярность антиукраинская партия

Перед парламентскими, президентскими и европейскими выборами в следующем году в Румынии растет популярность ультраправого Альянса за союз румын (AUR), который демонстрирует выразительные антиукраинские настроения.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале Financial Times.

Рост AUR, как утверждает издание, вызвал беспокойство в европейских столицах из-за риска того, что Румыния может стать еще одной страной ЕС и НАТО, которая не желает поддерживать Киев в его оборонительной войне против российской агрессии.

AUR воспользовалась тлеющими антиукраинскими настроениями, продвигая дезинформацию и ложь, чтобы удвоить свою поддержку среди избирателей после выборов 2019 года до 20%, наступая на пятки правящим социал-демократам.

Лидер партии Джордж Симион занимает третье место среди кандидатов на пост президента с поддержкой около 18% избирателей, уступая заместителю генерального секретаря НАТО Мирче Джоане и премьер-министру Марчелу Чолаку.

"За государство, которое стоит с румынами: AUR", – написал Симион в Facebook, демонстрируя, что его партия уже находится в режиме предвыборной кампании в преддверии парламентских, президентских и европейских выборов, которые состоятся в следующем году.

Он также вступил в полемику с Чолаку из-за якобы неспособности правительства вывезти румын с Ближнего Востока.

Через несколько дней после начала войны между Израилем и ХАМАС он распространил в соцсетях пост, в котором утверждалось, что правительство в Бухаресте профинансировало эвакуацию 3 000 украинцев из Израиля, но ничего не сделало для румын, оказавшихся в ловушке конфликта.

Румынские власти отрицают утверждение Симиона, добавляя, что было вывезено лишь несколько сотен украинцев и что они, а не Бухарест, оплачивали свою транспортировку.

Некогда маргинальная партия, которая порочила этническое венгерское меньшинство и пропагандировала антивакцинальные теории во время пандемии Covid-19, AUR переключилась на Украину, заявляя, что война "не наша", и призывая правительство прекратить помогать Киеву и переосмыслить свои отношения с Вашингтоном и Брюсселем.

Как и польская партия "Конфедерация", которая критикует правительство в Варшаве за разрешение на импорт дешевого украинского зерна, AUR выступает против транзита через Румынию сельскохозяйственной продукции из Украины. Партия также выступает против того, чтобы Бухарест продолжал поставки оружия Киеву и принимал украинских пилотов, которые тренируются на истребителях F-16.

Румынские ультраправые уподобляют себя правящим партиям Венгрии и Италии, а также крупным оппозиционным партиям Испании и Франции.

Клаудиу Тарзиу, ведущий член AUR, настаивает на том, что его партия не является пророссийской.

"Румыны пострадали как от украинцев, так и от русских, и мы на самом деле не очень любим ни тех, ни других", – сказал он в интервью Financial Times.

Когда президент Украины Владимир Зеленский посетил Бухарест в прошлом месяце, Симион заявил, что ему не хватило "мужества", поскольку он отменил речь, которую должен был произнести в парламенте. Бывший член AUR Диана Шошоаке, которая сейчас является независимым сенатором, пообещала сорвать выступление Зеленского, назвав его "нацистом" по примеру Кремля.

Зеленский заявил, что не готовил речь, и пообещал обратиться к румынскому парламенту во время следующего визита.

Поскольку AUR согласовывает свои взгляды с венгерским лидером Виктором Орбаном – ближайшим союзником Путина в ЕС и НАТО – она также отказалась от некоторых своих антивенгерских тезисов. Вместо этого ее политики восхваляют венгерского премьера как образец для подражания в вопросах борьбы с ЛГБТК+ и противостояния "диктату" Брюсселя.

Напомним, премьер-министр Виктор Орбан в конце октября вновь заявил, что стратегия ЕС по российско-украинской войне провалилась и Украина не победит на фронте.

Во время встречи с Путиным в октябре Орбан назвал развязанную Россией войну против Украины "военной операцией".