Премьер Италии считает, что ее соглашение по мигрантам с Албанией может стать моделью для ЕС

План Италии построить в Албании центры приема мигрантов, прибывающих морем, может стать образцом для соглашений между Европейским Союзом и странами, не являющимися его членами.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Соглашение, объявленное в понедельник, стало первым примером того, что страна, не являющаяся членом ЕС, принимает мигрантов от имени страны Евросоюза. Оно является отголоском противоречивой попытки британского правительства отправить тысячи искателей убежища в Руанду.

Соглашение было обнародовано Мелони и ее албанским коллегой Эди Рамой и имеет целью уменьшить количество мигрантов, прибывающих в Италию морским путем, которое за год выросло примерно на 65% и составляет более 145 000 человек.

"Я считаю, что оно (соглашение) может стать моделью сотрудничества между странами ЕС и странами, не входящими в Евросоюз, в управлении миграционными потоками... Я думаю, что в этом соглашении чувствуется смелый европейский дух", – сказала Мелони.

Она отметила, что Европейская комиссия была проинформирована и не дала никаких негативных отзывов по этой инициативе.

Албанские центры сначала будут принимать около 3 000 человек, когда они откроются весной 2024 года, сказала Мелони в понедельник, отметив, что Рим надеется увеличить их пропускную способность до 36 000 мигрантов в год.

Отвечая на вопрос двух итальянских газет об этой схеме, Рама сказал, что Италия была не единственной страной ЕС, которая предложила такое соглашение, но он сказал, что принял предложение Рима в знак "благодарности".

В 1990-х годах Италия приняла большое количество албанцев, и сейчас Рим является одним из самых мощных сторонников надежды Албании на вступление в ЕС. "Мы друзья, а друзья помогают друг другу", – сказал Рама.

Албанский лидер сказал, что соглашение с Италией еще нужно воплотить в жизнь, и спрогнозировал, что переговоры с африканскими странами о репатриации искателей убежища, которым не удалось получить убежище, будут "самыми трудными".

В комментариях для газеты La Stampa он выразил скептицизм относительно того, какое влияние окажет это соглашение.

"Оно ничего не решит, но она (Мелони) попросила нас о помощи, и мы ее предоставили", – сказал он.

На фоне миграционного кризиса правительство Мелони уже ужесточило условия заключения для контрабандистов и постановило увеличить количество центров содержания мигрантов по всей Италии.