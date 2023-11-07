Италия дала гражданство британской девочке, чтобы ее не отключили от аппарата жизнеобеспечения

Италия предоставила гражданство неизлечимо больной 8-месячной британской девочке после того, как суд в Британии поддержал решение об отказе от лечения, которое поддерживало ее жизнь.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Семья ребенка надеется, что решение итальянского правительства будет способствовать их борьбе за то, чтобы девочку перевезли в Италию. На прошлой неделе судья постановил, что ребенок не может быть перевезен.

На вторник запланировано закрытое онлайн-слушание, на котором британский судья должен рассмотреть вопросы, связанные с уходом за ребенком.

Ватиканская детская больница "Bambino Gesu" в Риме предложила заботиться о ребенке, а итальянское правительство заявило, что оплатит любое лечение, "которое будет признано необходимым".

Кабинет министров Италии, ссылаясь на "высочайшие гуманитарные ценности", провел в понедельник короткое заседание с единственной целью – предоставить ребенку гражданство.

"Говорят, что для маленькой Инди нет большой надежды, но до самого конца я буду делать все возможное, чтобы защитить ее жизнь", – заявила премьер-министр Джорджия Мелони.

Согласно британскому законодательству, основным вопросом в таких случаях является то, соответствует ли предложенное лечение интересам ребенка. Судьи неоднократно поддерживали решения врачей о прекращении жизнеобеспечения, даже если это противоречило желанию родителей.

Инди Грегори имеет редкое нарушение обмена веществ, а ее клетки не способны вырабатывать достаточно энергии для нормального функционирования. Смертельная болезнь вызвала прогрессирующее повреждение мозга, что делает ее полностью зависимой от жизнеобеспечения.

В четверг судья отклонил апелляцию отца Инди, который просил разрешения на ее перевод в детскую больницу Ватикана для дальнейшего лечения.

Судья постановил, что ничего не изменилось со времени предыдущего решения, которое позволило прекратить инвазивное лечение, поддерживающее жизнь. Судья сказал, что его решение основывается на выводах о том, что Инди мало осознает, что происходит вокруг нее, и имеет "крайне ограниченное качество жизни", а также на свидетельствах о том, что она испытывает частую боль в результате лечения.

Хотя в письме из больницы Ватикана не было предоставлено детальной информации о предложенном лечении Инди, судья отметил, что она, вероятно, потребует дальнейшего инвазивного лечения, и нет никаких доказательств того, что экспериментальные методы улучшат качество ее жизни.

Напомним, в августе лидер ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Тюрингии Бьорн Хёке попал в скандал после того, как заявил, что систему образования нужно "освободить от идеологических проектов", таких как "инклюзия".