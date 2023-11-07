Прокуратуру Литви просять розслідувати ввезення в РФ розкішних автомобілів в обхід санкцій

LTG Cargo, вантажне транспортне підприємство групи Литовської залізниці Lietuvos gelezinkeliai (LTG), просить правоохоронні органи розслідувати можливе порушення міжнародних санкцій під час експорту автомобілів класу люкс у треті країни.

У вівторок у зв'язку з цим компанія звернулася до Генеральної прокуратури Литви, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

За даними компанії, експерти LTG Cargo, відповідальні за санкційний нагляд, з підозрою поставилися до можливих схем обходу обмежень на поставку в Росію люксових автомобілів.

Згідно з повідомленням, до правоохоронних органів звернулися після внутрішнього розслідування. LTG Cargo стверджує, що вже вжила заходів і запобігла перевезенню таких вантажів, а також передала в Генеральну прокуратуру зібраний матеріал про можливі схеми обходу санкцій.

"Ми поінформували наших клієнтів, що через неприйнятний ризик, який представляють компанії, які прагнуть обійти санкції, LTG Cargo призупиняє перевезення всіх автомобілів класу люкс залізницею через територію Литви", – заявила глава LTG Cargo Егле Шиме.

Є припущення, що автомобілі класу люкс, призначені для третіх країн – Білорусі, Казахстану, Киргизії, Узбекистану, Таджикистану, Грузії, Туркменістану – насправді везуть до Росії.

Під час внутрішнього розслідування, після того як LTG Cargo проаналізувала інформацію про 447 легкових автомобілів Mercedes, Porsche Cayenne, Cadillac та інших автомобілів класу люкс, з'ясувалося, що 75 з них зареєстровано в Росії, 55 потрапили до неї через інші країни, а ще по 279 автомобілях немає жодних даних за місцем реєстрації.

Встановлено, що в можливій схемі обходу санкцій були задіяні чотири компанії.

За словами Шиме, можливі схеми обходу санкцій перебувають під моніторингом постійно.

З 1 грудня литовська компанія не схвалюватиме заявки на залізничні перевезення в треті країни автомобілів класу люкс, випущених за останні п'ять років, вартістю понад 50 тисяч євро.

Нагадаємо, за даними журналістського розслідування керована державою компанія Lietuvos gelezinkeliai до середини 2022 року перевозила бізнес-вантажі дружини російського міністра з надзвичайних ситуацій Александра Куренкова Єлени Мільської, яку називають причетною до викрадення українських дітей.