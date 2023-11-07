Прокуратуру Литвы просят расследовать ввоз в РФ роскошных автомобилей в обход санкций

LTG Cargo, грузовое транспортное предприятие группы Литовской железной дороги Lietuvos gelezinkeliai (LTG), просит правоохранительные органы расследовать возможное нарушение международных санкций при экспорте автомобилей класса люкс в третьи страны.

Во вторник в связи с этим компания обратилась в Генеральную прокуратуру Литвы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

По данным компании, эксперты LTG Cargo, ответственные за санкционный надзор, с подозрением отнеслись к возможным схемам обхода ограничений на поставку в Россию люксовых автомобилей.

Согласно сообщению, в правоохранительные органы обратились после внутреннего расследования. LTG Cargo утверждает, что уже приняла меры и предотвратила перевозку таких грузов, а также передала в Генеральную прокуратуру собранный материал о возможных схемах обхода санкций.

"Мы проинформировали наших клиентов, что из-за неприемлемого риска, который представляют компании, стремящиеся обойти санкции, LTG Cargo приостанавливает перевозку всех автомобилей класса люкс по железной дороге через территорию Литвы", – заявила глава LTG Cargo Эгле Шиме.

Есть предположение, что автомобили класса люкс, предназначенные для третьих стран – Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Грузии, Туркменистана – на самом деле везут в Россию.

В ходе внутреннего расследования, после того как LTG Cargo проанализировала информацию о 447 легковых автомобилях Mercedes, Porsche Cayenne, Cadillac и других автомобилей класса люкс, выяснилось, что 75 из них зарегистрированы в России, 55 попали в нее через другие страны, а еще по 279 автомобилям нет никаких данных по месту регистрации.

Установлено, что в возможной схеме обхода санкций были задействованы четыре компании.

По словам Шиме, возможные схемы обхода санкций находятся под мониторингом постоянно.

С 1 декабря литовская компания не будет одобрять заявки на железнодорожные перевозки в третьи страны автомобилей класса люкс, выпущенных за последние пять лет, стоимостью более 50 тысяч евро.

Напомним, по данным журналистского расследования управляемая государством компания Lietuvos gelezinkeliai до середины 2022 года перевозила бизнес-грузы жены российского министра по чрезвычайным ситуациям Александра Куренкова Елены Мильской, которую называют причастной к похищению украинских детей.