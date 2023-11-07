Пропалестинські демонстранти зірвали засідання парламенту Фінляндії
Вівторок, 7 листопада 2023, 17:09
Пленарне засідання парламенту Фінляндії вдень у вівторок, 7 листопада, було зірване пропалестинськими демонстрантами.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Helsingin Sanomat.
Учасники акції своїми вигуками зривали виступи депутатів. Вони кричали: "Звільніть Палестину! Зупиніть геноцид! Припиніть вогонь негайно!".
Деякі учасники акції прийшли з палестинськими прапорами і плакатами. Дехто пофарбував руки червоною фарбою.
Засідання проходило під головуванням віцеспікерки Паули Рисікко. Вона наказала звільнити залу і демонстранти були виведені охороною.
Засідання, яке було перервано о 14:19, згодом відновилося.
Нагадаємо, у неділю пропалестинські протестувальники у Туреччині намагались штурмувати авіабазу США.
Перед цим у Лондоні на залізничному вокзалі Кінгс-Крос відбулась пропалестинська акція, проведення якої раніше було заборонене.