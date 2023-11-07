Пропалестинські демонстранти зірвали засідання парламенту Фінляндії

Пленарне засідання парламенту Фінляндії вдень у вівторок, 7 листопада, було зірване пропалестинськими демонстрантами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Helsingin Sanomat.

Учасники акції своїми вигуками зривали виступи депутатів. Вони кричали: "Звільніть Палестину! Зупиніть геноцид! Припиніть вогонь негайно!".

EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA

Деякі учасники акції прийшли з палестинськими прапорами і плакатами. Дехто пофарбував руки червоною фарбою.

Засідання проходило під головуванням віцеспікерки Паули Рисікко. Вона наказала звільнити залу і демонстранти були виведені охороною.

Засідання, яке було перервано о 14:19, згодом відновилося.

Нагадаємо, у неділю пропалестинські протестувальники у Туреччині намагались штурмувати авіабазу США.

Перед цим у Лондоні на залізничному вокзалі Кінгс-Крос відбулась пропалестинська акція, проведення якої раніше було заборонене.