Пропалестинские демонстранты сорвали заседание парламента Финляндии

Пленарное заседание парламента Финляндии днем во вторник, 7 ноября, было сорвано пропалестинскими демонстрантами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Участники акции своими выкриками срывали выступления депутатов. Они кричали: "Освободите Палестину! Остановите геноцид! Прекратите огонь немедленно!".

Некоторые участники акции пришли с палестинскими флагами и плакатами. Некоторые покрасили руки красной краской.

EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA

Заседание проходило под председательством вице-спикера Паулы Рисикко. Она приказала освободить зал и демонстранты были выведены охраной.

Заседание, которое было прервано в 14:19, впоследствии возобновилось.

Напомним, в воскресенье пропалестинские протестующие в Турции пытались штурмовать авиабазу США.

Перед этим в Лондоне на железнодорожном вокзале Кингс-Кросс состоялась пропалестинская акция, проведение которой ранее было запрещено.