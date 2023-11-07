Пропалестинские демонстранты сорвали заседание парламента Финляндии
Вторник, 7 ноября 2023, 17:09
Пленарное заседание парламента Финляндии днем во вторник, 7 ноября, было сорвано пропалестинскими демонстрантами.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Helsingin Sanomat.
Участники акции своими выкриками срывали выступления депутатов. Они кричали: "Освободите Палестину! Остановите геноцид! Прекратите огонь немедленно!".
Некоторые участники акции пришли с палестинскими флагами и плакатами. Некоторые покрасили руки красной краской.
Заседание проходило под председательством вице-спикера Паулы Рисикко. Она приказала освободить зал и демонстранты были выведены охраной.
Заседание, которое было прервано в 14:19, впоследствии возобновилось.
Напомним, в воскресенье пропалестинские протестующие в Турции пытались штурмовать авиабазу США.
Перед этим в Лондоне на железнодорожном вокзале Кингс-Кросс состоялась пропалестинская акция, проведение которой ранее было запрещено.