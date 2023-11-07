Російський літак порушив повітряний простір Латвії: представника РФ викликали до МЗС

Повітряні сили Латвії у понеділок, 7 листопада, зафіксували порушення повітряного простору російським літаком.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За даними латвійського Міністерства оборони, після незаконного перетину кордону літак повернувся на територію Росії.

Після інциденту Національні Збройні сили розпочали необхідні дії для запобігання будь-якій загрозі безпеці Латвії. Оперативна інформація була надіслана в НАТО.

Згодом у Міністерство закордонних справ Латвії викликали тимчасового уповноваженого співробітника посольства Росії в Латвії, йому вручили ноту протесту у зв'язку з інцидентом.

Нагадаємо, наприкінці вересня у Латвії розслідували причини втрати управління спостережним дроном, який міг упасти на територію Росії під час військових навчань.

Перед цим стало відомо, що у Латвії розглядають можливість замінувати кордон з РФ та Білоруссю.