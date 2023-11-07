Российский самолет нарушил воздушное пространство Латвии: представителя РФ вызвали в МИД

Воздушные силы Латвии в понедельник, 7 ноября, зафиксировали нарушение воздушного пространства российским самолетом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По данным латвийского Министерства обороны, после незаконного пересечения границы самолет вернулся на территорию России.

После инцидента Национальные Вооруженные силы начали необходимые действия для предотвращения любой угрозы безопасности Латвии. Оперативная информация была направлена в НАТО.

Позже в Министерство иностранных дел Латвии вызвали временного уполномоченного сотрудника посольства России в Латвии, ему вручили ноту протеста в связи с инцидентом.

Напомним, в конце сентября в Латвии расследовали причины потери управления наблюдательным дроном, который мог упасть на территорию России во время военных учений.

Перед этим стало известно, что в Латвии рассматривают возможность заминировать границу с РФ и Беларусью.