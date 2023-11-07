Чому Зеленський не повинен летіти в Ізраїль

Численні повідомлення джерел свідчать, що Володимир Зеленський прагне полетіти у Тель-Авів та підтримати єврейську державу у війні, яку та зараз веде.

Однак якщо поїздка справді відбудеться – то може стати найбільшою помилкою Зеленського у сфері зовнішньої політики від початку великої війни.

Вона здатна зруйнувати те, над чим українська держава працювала тривалий час.

І якщо ще є можливість відмовитися від цього візиту – це варто зробити, впевнений редактор ЄвроПравди Сергія Сидоренко. Його аргументи – у колонці Головою, а не лише серцем. Зеленський має відмовитися від емоційних рішень щодо війни в Ізраїлі.

Автор колонки нагадує, що Ізраїль розпочав наземну військову операцію, до якої у світі лунає дуже багато питань та претензій. Тож тепер ізраїльська війна точно не є чорно-білою, якою її нерідко сприймали на початку конфлікту.

Тож, Сергій Сидоренко ставить запитання, чи варто Україні публічно декларувати, що Київ підтримує нинішні дії уряду та армії Ізраїлю? А візит президента до воюючої країни може мати лише таке прочитання, впевнений редактор "Європейської правди".

"Президент Зеленський має бути свідомий того, що такий його крок здатен завдати Україні дуже серйозної шкоди", – наголошує автор колонки.

А далі він пояснює, чому.

По-перше, Україна "поцілить собі в ногу" у питанні близькосхідної політики.

За останні півтора року титанічна робота багатьох людей дозволила налагодити діалог з кількома столицями регіону Близького Сходу. Візит до Ізраїлю зруйнує ці здобутки.

По-друге, дії України "здивують" також інших наших партнерів.

Це, зокрема, і Євросоюз, де зараз дедалі більше критикують дії ізраїльської влади під час останнього етапу війни, і роблять це не без підстав.

Крім того, слід зважати, що у Туреччині бойові дії у Газі сприймають не як війну Ізраїлю проти ХАМАС, а як ізраїльсько-палестинську війну, де ЦАХАЛ – це армія агресора і окупанта.

Президент точно знає про те, що офіційна Анкара має хитку позицію щодо російсько-української війни, і та підтримка, яку Україна має, не є гарантованою навічно, за неї щоразу доводиться боротися.

По-третє, це – питання цінностей. Україна не раз підкреслювала, що для нас цінності та міжнародне право – передусім.

Всесвітня підтримка Ізраїлю у перші дні мала під собою всі підстави. І саме тому західні лідери деякий час їздили з візитами підтримки до Ізраїлю, змінюючи одне одного.

Але всі поїздки припинилося 25 жовтня. Бо 27-го ЦАХАЛ розпочав наземну операцію в Газі.

На цьому етапі війни саме Ізраїль є однозначним порушником міжнародного права – як держава-окупант (це не емоційна характеристика, а міжнародно-правовий термін). А держави Європи прямо кажуть про те, що дії ЦАХАЛ "більше не є пропорційними".

"Треба також наголосити: все написане не означає захисту адміністрації Гази чи підтримки політики переважної більшості її мешканців. Теракти ХАМАС є незаперечними, їх неможливо виправдати", – підкреслює Сергій Сидоренко.

Він вважає, що у цій війні немає правих і немає чорно-білої картини.

А також, як зазначає автор колонки, у влади Ізраїлю не було іншого виходу, окрім антитерористичної операції. Бо цього вимагало ізраїльське суспільство. Бо теракти хамасівців тривають вже не перше десятиріччя.

Сидоренко додає, що візит Зеленського не змінить принципову політику ізраїльського уряду про непостачання до України озброєння, а також не допоможе змінити ставлення США щодо допомоги Києву.

То як так сталося, що Зеленський вирішив поїхати до Ізраїлю?

"Напевно, єдине можливо пояснення – емоції", – припускає автор.

Докладніше – у колонці Сергія Сидоренка Головою, а не лише серцем. Зеленський має відмовитися від емоційних рішень щодо війни в Ізраїлі.