Прем'єр Бельгії назвав непропорційними удари Ізраїлю по Газі

Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо розкритикував удари Ізраїлю по Газі, заявивши, що вони "більше не є пропорційними".

Його заяву наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".

Хоча де Кроо сказав, що засуджує напад ХАМАС і підтримує право Ізраїлю на самооборону, нещодавні удари у відповідь були надмірними, на його думку.

"Удар по цілому табору біженців з метою знищення одного терориста, я не думаю, що це можна назвати пропорційним. Це вже занадто", – зазначив він.

Також глава бельгійського уряду розкритикував "нестримне насильство" на Західному березі річки Йордан.

У неділю ізраїльська авіація завдала ударів по двох таборах біженців у центральній частині сектора Гази.

Де Кроо сказав, що, хоча "цілком логічно" "шукати рішення" щодо ХАМАС, питання полягає в тому, "як це рішення має бути знайдене". Він додав, що політичний діалог – це те, що приведе до вирішення конфлікту.

За даними ЗМІ, США та Ізраїль обговорюють кілька варіантів контролю за сектором Гази після того, як ізраїльським силам вдасться витіснити ХАМАС.