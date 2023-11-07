Почему Зеленский не должен лететь в Израиль

Многочисленные сообщения источников свидетельствуют, что Владимир Зеленский стремится полететь в Тель-Авив и поддержать еврейское государство в войне, которую оно сейчас ведет.

Однако если поездка действительно состоится – то может стать самой большой ошибкой Зеленского в сфере внешней политики с начала большой войны.

Она способна разрушить то, над чем украинское государство работало длительное время.

И если еще есть возможность отказаться от этого визита – это стоит сделать, уверен редактор ЕвроПравды Сергея Сидоренко. Его аргументы – в колонке Головой, а не только сердцем. Зеленский должен отказаться от эмоциональных решений по войне в Израиле.

Автор колонки напоминает, что Израиль начал наземную военную операцию, к которой в мире звучит очень много вопросов и претензий. Поэтому теперь израильская война точно не является черно-белой, какой ее нередко воспринимали в начале конфликта.

Поэтому, Сергей Сидоренко задает вопрос, стоит ли Украине публично декларировать, что Киев поддерживает нынешние действия правительства и армии Израиля? А визит президента в воюющую страну может иметь только такое прочтение, уверен редактор "Европейской правды".

"Президент Зеленский должен осознавать, что такой его шаг способен нанести Украине очень серьезный вред", – отмечает автор колонки.

А дальше он объясняет, почему.

Во-первых, Украина "выстрелит себе в ногу" в вопросе ближневосточной политики.

За последние полтора года титаническая работа многих людей позволила наладить диалог с несколькими столицами региона Ближнего Востока. Визит в Израиль разрушит эти достижения.

Во-вторых, действия Украины "удивят" и других наших партнеров.

Это, в частности, и Евросоюз, где сейчас все больше критикуют действия израильских властей во время последнего этапа войны, и делают это не без оснований.

Кроме того, следует учитывать, что в Турции боевые действия в Газе воспринимают не как войну Израиля против ХАМАС, а как израильско-палестинскую войну, где ЦАХАЛ – это армия агрессора и оккупанта.

Президент точно знает о том, что официальная Анкара имеет шаткую позицию по российско-украинской войне, и та поддержка, которую Украина имеет, не является гарантированной навечно, за нее каждый раз приходится бороться.

В-третьих, это – вопрос ценностей. Украина не раз подчеркивала, что для нас ценности и международное право – прежде всего.

Всемирная поддержка Израиля в первые дни имела под собой все основания. И именно поэтому западные лидеры некоторое время ездили с визитами поддержки в Израиль, сменяя друг друга.

Но все поездки прекратились 25 октября. Потому что 27-го ЦАХАЛ начал наземную операцию в Газе.

На этом этапе войны именно Израиль является однозначным нарушителем международного права – как государство-оккупант (это не эмоциональная характеристика, а международно-правовой термин). А государства Европы прямо говорят о том, что действия ЦАХАЛ "больше не являются пропорциональными".

"Надо также подчеркнуть: все написанное не означает защиты администрации Газы или поддержки политики подавляющего большинства ее жителей. Теракты ХАМАС являются неоспоримыми, их невозможно оправдать", – подчеркивает Сергей Сидоренко.

Он считает, что в этой войне нет правых и нет черно-белой картины.

А также, как отмечает автор колонки, у властей Израиля не было другого выхода, кроме антитеррористической операции. Потому что этого требовало израильское общество. Потому что теракты хамасовцев продолжаются уже не первое десятилетие.

Сидоренко добавляет, что визит Зеленского не изменит принципиальную политику израильского правительства о непоставке в Украину вооружения, а также не поможет изменить отношение США относительно помощи Киеву.

Так как так случилось, что Зеленский решил поехать в Израиль?

"Наверное, единственное возможное объяснение – эмоции", – предполагает автор.

Подробнее – в колонке Сергея Сидоренко Головой, а не только сердцем. Зеленский должен отказаться от эмоциональных решений по войне в Израиле.