Канада теж призупиняє договір про скорочення сил у Європі після виходу РФ

Канада з 7 лютого 2024 року призупиняє участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі, який регулював їхню чисельність з метою недопущення ескалації, після набуття чинності рішення Росії про вихід із нього.

Про це йдеться в заяві міністерки закордонних справ Канади Мелані Жолі, яку цитує "Європейська правда".

За словами Жолі, Канада разом із союзниками по НАТО засуджує вихід Росії з історичного договору про звичайні збройні сили в Європі, який "створює неприйнятний дисбаланс у системі європейської безпеки".

"У результаті, в координації з нашими союзниками, Канада сьогодні повідомила депозитарію ДЗЗСЄ про те, що відповідно до міжнародного права ми призупиняємо дію ДЗЗСЄ з 7 лютого 2024 року", – додала вона.

Голова МЗС Канади назвала вихід із ДЗЗСЄ ще одним прикладом зусиль Росії, "спрямованих на підрив євроатлантичної безпеки та заснованого на правилах міжнародного порядку".

Нагадаємо, 7 листопада Росія остаточно вийшла з Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ). Після цього країни НАТО у спільній заяві оголосили про намір безстроково зупинити свою участь в договорі.

Договір про звичайні збройні сили в Європі був підписаний 19 листопада 1990 року в Парижі 16 державами НАТО (Бельгія, Велика Британія, Німеччина, Греція, Данія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, США, Туреччина та Франція) та шістьма державами організації Варшавського договору (Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, СРСР та Чехословаччина) і набув чинності 9 листопада 1992 року.

Угода встановлювала квоти на кількість військової техніки, яку могли мати країни-підписантки, включаючи танки, артилерію, вертольоти та літаки.