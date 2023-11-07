Канада тоже приостанавливает договор о сокращении сил в Европе после выхода РФ

Канада с 7 февраля 2024 года приостанавливает участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе, который регулировал их численность с целью недопущения эскалации, после вступления в силу решения России о выходе из него.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Канады Мелани Жоли, которую цитирует "Европейская правда".

По словам Жоли, Канада вместе с союзниками по НАТО осуждает выход России из исторического договора об обычных вооруженных силах в Европе, который "создает неприемлемый дисбаланс в системе европейской безопасности".

"В результате, в координации с нашими союзниками, Канада сегодня сообщила депозитарию ДОВСЕ о том, что в соответствии с международным правом мы приостанавливаем действие ДОВСЕ с 7 февраля 2024 года", – добавила она.

Глава МИД Канады назвала выход из ДОВСЕ еще одним примером усилий России, "направленных на подрыв евроатлантической безопасности и основанного на правилах международного порядка".

Напомним, 7 ноября Россия окончательно вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). После этого страны НАТО в совместном заявлении объявили о намерении бессрочно остановить свое участие в договоре.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан 19 ноября 1990 года в Париже 16 государствами НАТО (Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Турция и Франция) и шестью государствами организации Варшавского договора (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия) и вступил в силу 9 ноября 1992 года.

Соглашение устанавливало квоты на количество военной техники, которую могли иметь страны-подписанты, включая танки, артиллерию, вертолеты и самолеты.