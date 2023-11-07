Румунія допускає спробу приєднатись до Шенгену окремо від Болгарії, щоб "збільшити шанси"

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку допускає, що Румунія спробує добиватися прийняття у Шенгенську зону окремо від Болгарії, якщо так її шанси на успіх будуть вищими.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі Bloomberg на основі інтерв’ю з прем’єром.

Марчел Чолаку розповів, що попросить головуючу у Раді ЄС Іспанію скликти у грудні позачергову зустріч Ради юстиції та внутрішніх справ, щоби знову розглянути питання щодо приєднання Румунії та Болгарії до Шенгенської зони. Наприкінці 2022 року проти цього виступили Австрія та Нідерланди, останні – передусім через Болгарію.

Ця потенційна зустріч відбулась би після виборів у Нідерландах, що заплановані на 22 листопада, відтак політичні розрахунки можуть змінитися.

Чолаку сказав також, що Бухарест може спробувати вести перемовини окремо від Болгарії, якщо будуть ознаки, що так шанси на успіх більші.

Проте у Софії зазначили, що не бачать вказівок на те, що окремо обидві країни досягли би зрушень.

"Нам потрібен спільний європейський підхід, який об’єднує країни ЄС", – зазначили в Софії у відповіді на запит, додавши також, що Румунія та Болгарія є союзниками, які можуть допомогти захищати зовнішній кордон ЄС.

Раніше прем'єр Румунії заявив, що подасть на Австрію до Суду ЄС і вимагатиме компенсації, якщо Відень знову заблокує вступ Бухареста до Шенгенської зони, а румунські політики обговорюють також інші варіанти відповіді Австрії.

Нагадаємо, у грудні 2022 року міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони, але погодилися на приєднання Хорватії. Проти вступу Румунії та Болгарії до Шенгенської зони проголосували Австрія і Нідерланди.