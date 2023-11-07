Румыния допускает попытку присоединиться к Шенгену отдельно от Болгарии, чтобы "увеличить шансы"

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку допускает, что Румыния попытается добиваться принятия в Шенгенскую зону отдельно от Болгарии, если так ее шансы на успех будут выше.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале Bloomberg на основе интервью с премьером.

Марчел Чолаку рассказал, что попросит председательствующую в Совете ЕС Испанию созвать в декабре внеочередную встречу Совета юстиции и внутренних дел, чтобы вновь рассмотреть вопрос о присоединении Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне. В конце 2022 года против этого выступили Австрия и Нидерланды, последние – прежде всего из-за Болгарии.

Эта потенциальная встреча состоялась бы после выборов в Нидерландах, которые запланированы на 22 ноября, поэтому политические расчеты могут измениться.

Чолаку сказал также, что Бухарест может попытаться вести переговоры отдельно от Болгарии, если будут признаки, что так шансы на успех больше.

Однако в Софии отметили, что не видят признаков того, что поотдельности обе страны добились бы сдвигов.

"Нам нужен общий европейский подход, который объединяет страны ЕС", – отметили в Софии в ответе на запрос, добавив также, что Румыния и Болгария являются союзниками, которые могут помочь защищать внешнюю границу ЕС.

Ранее премьер Румынии заявил, что подаст на Австрию в Суд ЕС и потребует компенсации, если Вена снова заблокирует вступление Бухареста в Шенгенскую зону, а румынские политики обсуждают также другие варианты ответа Австрии.

Напомним, в декабре 2022 года министры внутренних дел стран ЕС не смогли утвердить присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне, но согласились на присоединение Хорватии. Против вступления Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону проголосовали Австрия и Нидерланды.